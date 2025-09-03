Il messinese Cabrio canta con Il Cile: in radio arriva il singolo Dylan Dog

Il cantautore lancia il nuovo brano elettro-pop che richiama l'omonimo personaggio dei fumetti

MESSINA – Angelo Soraci, in arte Cabrio, è pronto a sbarcare in radio con il suo nuovo singolo. Si tratta del brano Dylan Dog, in rotazione dal 19 settembre e cantato insieme a Il Cile, celebre cantautore italiano. Si tratta di una canzone dal mood “indie synthwave”, prodotta da Stefano Radice e con un titolo emblematico, che richiama al celebre personaggio dei fumetti.

Nel brano di Cabrio feat. Il Cile, elettronica e pop si mixano in un equilibrio di musica, voce ed emozioni in quello che è il racconto di una storia d’amore vissuta in modo enigmatico, tra luci e ombre. La donna amata in Dylan Dog diventa musa, mistero e pericolo tra sentimenti reali e intensi e malinconia, dramma e passione.

Chi è Cabrio: la carriera

Angelo Soraci, in arte Cabrio, è un cantautore pop da tempo attivo sulla scena messinese e italiana. Chitarrista apprezzato, ha suonato con Massimo Luca, Paolo Pilo e Ricky Portera. Ha partecipato nel 2014 alla semifinale nazionale de Il Cantagiro e a Sanremo Giovani con il brano “Pensa”; nel 2015 è entrato tra i 60 finalisti al Festival con “Piccola (ma che storia è mai questa?)”. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo ep autoprodotto, “Pensa”. L’anno dopo l’associazione degli artisti “Cristoforo Colombo” con sede a La Spezia, gli conferisce il premio Artista dell’anno 2017 per la sezione musica. “Penso a lei” è stata tra le canzoni semifinaliste di Area Sanremo 2019 ed è stata selezionata tra le 150 finaliste di Primo Maggio Next 2020.

Nel 2019 Cabrio ha vinto il contest “City of guitars”, a Locarno (CH). Nel 2020 ha pubblicato il suo secondo ep, “Duepuntozero”. Il 14 aprile del 2023 il sindaco di Messina ha conferito a Cabrio un riconoscimento per i suoi 20 anni dedicati alla musica. Stesso riconoscimento che riceve il 29 luglio dello stesso anno, durante la serata del “Premio Messina cinema 2023”. Cabrio è anche ideatore insieme alla giornalista Francesca Binfarè della pagina di micro-recensioni musicali @leuovaindie, co-autore e regista del podcast Ca(l)cio e pepe.