Il messinese Giuseppe Donato campione italiano Tpra: "Bella soddisfazione" - Tempostretto

Donato si aggiudica il titolo nazionale del torneo amatoriale di tennis nelle finali del "Master Road to Roma 2023"

ROMA – Cala il sipario sul “Master Road to Roma 2023”, competizione tennistica del circuito amatoriale Fitp-Tpra, che ha visto protagonista il messinese Giuseppe Donato. Un movimento che ha coinvolto 25mila tennisti in 1750 tornei sparsi in tutta Italia da dicembre scorso, oltre 240 sono stati invece ad arrivare alle finali giocate sui campi del Salaria Sport Village nella Capitale.

Il tennista tesserato con il Circoletto dei Laghi, dove fa il maestro e gioca la Serie D2 regionale, ha vinto il titolo nell’All Star Maschile. “La tecnica del mancino peloritano – si legge sul sito della Federazione Italiana Tennis – ha prevalso in finale sulla tenacia agonistica del siracusano Micca”, Donato si è aggiudicato l’incontro per 9 giochi a 6.

Il percorso di Donato: “Bella Esperienza nella Capitale”

“È stata una bella soddisfazione. Una bella esperienza nella Capitale, che – dichiara Giuseppe Donato – mi ha fatto conoscere persone di altri circoli in tutta Italia. Ho giocato contro atleti forse più allenati di me, che fanno tornei e girano, le mie partite sono state tutte impegnative e ho giocato turni in più perché non ero testa di serie. È la prima volta che vince un messinese in questo torneo, nonostante si disputi da diversi anni”.

A dicembre scorso Giuseppe Donato partecipa al torneo provinciale, ci racconta non essere solito prender parte ai tornei Tpra. Ma, dopo diversi anni in cui da terza categoria giocava la Serie C con il Circoletto dei Laghi, si ritrova a perdere un po’ di terreno in classifica scendendo ad essere 4.2, questo gli permette di iscriversi alla fase provinciale che vince. Segue poi il Master regionale che si gioca a Messina al Circolo del Tennis e della Vela dove Donato vince trionfa e si qualifica di diritto al torneo nazionale di Roma.

Il percorso del messinese nella Capitale lo ha visto superare al primo turno Alessandro Giannone piemontese, nel turno seguente agli ottavi di finale ha avuto la meglio sul pugliese Gennaro Caputo. Nei quarti sfida equilibrata contro la testa di serie piemontese Tommaso Ramacciotti e in semifinale sconfigge il toscano Alberto De Biaggi e si guadagna la finale contro il conterraneo Giuseppe Micca.

