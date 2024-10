Il paradiso delle signore, Cirs sul set della soap

Il centro ha partecipato alla festa romana per la puntata mille, ricambiando la visita degli attori a Messina per il premio Adolfo Celi

Una delegazione del Cirs Messina ha preso parte alla festa romana per la puntata numero mille de “Il paradiso delle signore”, la celebre soap italiana record di ascolti. Per la presidente Maria Celeste Celi è una sorta di gemellaggio tra una serie televisiva – ambientata tra gli anni ’50 e ’60 che è una ‘finestra’ sulle difficoltà dell’essere donna e il Centro di reinserimento sociale, che ha la mission nell’aiuto delle donne in difficoltà.

Ecco perché la presidente Maria Celeste Celi ed alcune componenti del Cda, Maurizia Longo e Cesira Celi, han visitato gli studi e il set del ‘Paradiso delle Signore’, a Roma.

Il CIRS ha così ricambiato la visita che il produttore Giannandrea Pecorelli e gli attori Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi,Gloria Radulesco, Antonella Attili, Emanuel Caserio avevano fatto in occasione del premio Adolfo Celi, organizzato dal centro di accoglienza, a Messina.

La presidente ha ringraziato attori, sceneggiatori e registi per i contenuti trattati, in particolare i temi sull’emancipazione della donna, dell’accoglienza in casa famiglia, e dell’avviamento al lavoro delle ragazze madri: “La serie ha contribuito in maniera decisiva a sensibilizzare il pubblico a tematiche difficili e quindi favorire e sollecitare iniziative utili al sostegno dei servizi a favore delle donne in stato di disagio e del loro inserimento nel mondo del lavoro”.