Il pasticcio dell’Acr Messina e lo spiraglio della trattativa americana

Un'ipotesi da verificare. Con la mediazione del manager Borgosano, d'origine messinese, l'eventuale acquirente studia la situazione contabile

di Marco Olivieri

MESSINA – Quer pasticciaccio brutto del Messina calcio e della società fantasma. Di sicuro, è un pasticcio che tiene sul fiato sospeso un’intera città. Anche chi non è tifoso, da cittadino, non può non soffrire nel vedere il livello di approssimazione raggiunto in questa vicenda societaria. Una situazione ingarbugliata e un labirinto quasi privo di vie d’uscita. E in questo contesto ci si aggrappa a tutto. E si spera che la nuova società statunitense, interessata a un’eventuale acquisizione dell’80 per cento dell’Acr Messina, sia affidabile. A fare da mediatore il manager, dalle origini messinesi, Francesco Borgosano, che vive a New York.

La società americana ha chiesto alla Aad Invest la documentazione necessaria per poter fare una valutazione sul piano finanziario. Un’operazione di Due diligence (necessaria diligenza), determinante per giudicare la convenienza dell’affare. E avrebbe già ricevuto buona parte del materiale. Questo nuovo scenario, tutto ancora da verificare, è seguito con attenzione dal sindaco Federico Basile.

Il Messina calcio e il teatro dell’assurdo

Senza la novità a stelle e strisce, questa tragicommedia, una farsa se non avesse effetti devastanti sull’immagine della città, sarebbe, e di fatto lo è ancora, sempre al punto di partenza. Aad Invest deve pagare 130 mila euro per i contributi e 1 milione e 250.000 euro come prima rata dell’acquisto della società. Ha pagato? No. E Pietro Sciotto, che detiene il 20% della società, ha chiarito che non riprenderà il Messina. In questo teatro dell’assurdo solo un affidabile nuovo acquirente potrebbe salvare la squadra. Vedremo se l’amico americano sarà davvero tale.

