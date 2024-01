“Il Pilone come la Torre Eiffel”: Gioveni chiede un bando per il recupero della struttura

Il capogruppo di Fratelli d'Italia torna ad accendere i riflettori su uno dei simboli di Messina e vuole chiedere una commissione per parlare del suo futuro

MESSINA – Il Pilone di Torre Faro, un simbolo di Messina, può essere valorizzato? Se lo chiede il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, che ha chiesto: “Che fine ha fatto il progetto di valorizzazione del Pilone di Torre Faro per il quale negli anni scorsi si era avviato un percorso tecnico-amministrativo con una prima manifestazione di interesse?”

Gioveni: “Pilone come la Torre Eiffel”

Gioveni vuole riaccendere i riflettori sulla struttura di Torre Faro e ricorda che la precedente amministrazione ha ritirato la manifestazione di interesse per la riqualificazione “a seguito di alcune osservazioni dell’ANAC”. Il consigliere spiega: “Al netto delle diatribe passate sull’effettiva titolarità dell’immenso traliccio visto che sembrerebbe essere solo il basamento di proprietà del Comune non si può pensare che una simile opera realizzata 70 anni fa, per la sua strategica posizione e per le caratteristiche strutturali che la rendono quasi assimilabile alla famosa Torre Eiffel parigina, non venga sfruttata e valorizzata per rilanciare in chiave turistica la nostra città e in particolare tutta la zona nord”.

Un bando per il recupero e la valorizzazione del Pilone

“Riconosco che la volontà di riprendere la questione del Pilone – prosegue Gioveni – mi sorge dopo il proficuo dibattito avuto mercoledì scorso in commissione Ponte con l’ingegnere Vincenzo Franza, amministratore delegato di Caronte & Tourist, allorquando lo stesso ha voluto fare riferimento agli ascensori della Torre Eiffel da pensare però per i piloni del Ponte come attrazione turistica. Chiederò quindi di convocare in commissione, oltre gli assessori ai lavori pubblici, al turismo e alle politiche del mare, anche il demanio marittimo per fare un focus su ciò che intanto si è fatto per la definizione della titolarità della struttura e che si potrebbe fare in futuro con l’obiettivo di recepire progetti imprenditoriali su cui predisporre un bando di gara per il recupero, la trasformazione, l’utilizzo, la gestione e la valorizzazione del Pilone”.