“Il Ponte” diventa un fumetto: arriva il “diario dallo Stretto di Messina” di Lelio Bonaccorso

La prima presentazione del fumettista in programma il 23 settembre: "Da messinese, tengo molto a questo libro"

MESSINA – Si chiama “Il Ponte: Diario dallo Stretto di Messina” ed è l’ultima fatica letteraria del fumettista Lelio Bonaccorso. L’artista messinese, conosciuto in tutta Italia e non solo, torna in libreria con l’ultimo libro targato Feltrinelli Editore. L’autore dialogerà con Federico Alagna alla Feltrinelli Librerie Messina il prossimo 23 settembre, alle ore 18. Sarà la prima presentazione di un’opera alla quale Bonaccorso ha detto di tenere “particolarmente”.

Sui social ha scritto: “Vi aspetto numerosi perché ho bisogno del vostro supporto. Questo è un libro su cui ho lavorato duramente e sul quale da Messinese, credo molto. Voglio già ringraziare l’editore e tutti coloro che lo hanno reso possibile con il loro contributo, e che saranno presenti quel giorno”.