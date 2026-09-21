 Lavori sul viadotto, chiusa per oltre un mese la rampa in entrata dello svincolo di Tremestieri

Lavori sul viadotto, chiusa per oltre un mese la rampa in entrata dello svincolo di Tremestieri

Gianluca Santisi

Lavori sul viadotto, chiusa per oltre un mese la rampa in entrata dello svincolo di Tremestieri

lunedì 21 Settembre 2026 - 17:14

A partire da mercoledì stop ai veicoli diretti in entrambe le direzioni. Disagi in vista per la circolazione

MESSINA – Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto la chiusura al traffico veicolare, dalle ore 7 di mercoledì 23 settembre alle ore 14 di venerdì 30 ottobre 2026, della rampa in entrata dello svincolo di Tremestieri, posta nel rilevato che si dirama dalla rotatoria “Alfio Ragazzi”.

Il provvedimento si rende necessario – si legge nell’ordinanza N. 61/2026 – per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione del Viadotto Tremestieri, lungo la Tangenziale di Messina, autostrada A/20 Messina-Palermo. La chiusura interesserà i veicoli diretti in entrambe le direzioni. Sul posto sarà predisposta la necessaria segnaletica stradale. Si temono ripercussioni sulla circolazione viaria della zona.

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