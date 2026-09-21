 Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Vannacci

Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Vannacci

Gianluca Santisi

Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Vannacci

lunedì 21 Settembre 2026 - 16:53

Il deputato messinese aderisce a Futuro Nazionale. Domani la presentazione ufficiale alla Camera

Futuro Nazionale forza nove alla Camera. Nelle truppe del generale Roberto Vannacci si “arruola” anche il deputato messinese Tommaso Calderone, che lascia dunque Forza Italia . L’accordo per il passaggio è stato raggiunto sabato scorso in un ristorante romano, alla presenza dello stesso Vannacci.

L’adesione di Calderone, vicepresidente della commissione Giustizia, sarà presentata domani in conferenza stampa alla Camera. Presenti, oltre al deputato messinese e al leader di Futuro Nazionale, anche il capogruppo del partito Ziello e il coordinatore Simoni. Con il passaggio di Calderone, adesso il gruppo di Futuro Nazionale alla Camera potrà contare su 9 deputati, 3 di questi provenienti dalle file di Forza Italia.

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