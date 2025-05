Il ponte e le infiltrazioni mafiose, Oteri: “Sciacallaggio politico dal Pd”

Il consigliere leghista contro Hyerace: "Tenta di sfruttare indagini ancora in fase preliminare per attaccare un progetto strategico"

MESSINA – “Siamo di fronte all’ennesimo atto di sciacallaggio politico da parte del Partito democratico, che tenta di sfruttare indagini ancora in fase preliminare per attaccare il ponte sullo Stretto. Un progetto strategico per il futuro della Sicilia e dell’intero Paese”. Cosimo Oteri, consigliere di Lega-Prima l’Italia, attacca il segretario provinciale del Pd Armando Hyerace. “È gravissimo e profondamente scorretto che senza alcun esito giudiziario Hyerace si erga a giudice, colpendo l’onorabilità di persone e istituzioni e screditando un’intera comunità”, insiste il consigliere leghista.

Comtinua il consigliere: “Ancora una volta, il Partito democratico cerca di infangare la Sicilia onesta, fatta di cittadini, lavoratori e imprese che chiedono sviluppo e modernità. Il ponte sullo Stretto non è solo un’opera simbolica, ma una grande infrastruttura che porterà benefici concreti in termini di occupazione, mobilità e rilancio economico. Bloccarlo per calcoli ideologici o per tornaconto politico significa voltare le spalle al sud. Chi ha responsabilità penali, se accertate, ne risponderà nelle sedi competenti. Ma non accettiamo una campagna diffamatoria contro la Sicilia e contro un’opera attesa da decenni solo sulla base di sospetti o allusioni”.

