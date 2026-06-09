 Il ponte e l'indagine per corruzione, Stretto di Messina: "Noi estranei"

Il ponte e l’indagine per corruzione, Stretto di Messina: “Noi estranei”

Redazione

Il ponte e l’indagine per corruzione, Stretto di Messina: “Noi estranei”

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martedì 09 Giugno 2026 - 15:37

La precisazione dell'ad Pietro Ciucci in merito all'inchiesta della Procura di Roma


In relazione all’indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell’ambito del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha commentato: “Abbiamo accolto con sorpresa le notizie riportate dai media sulle indagini. La società è totalmente estranea e confermiamo la massima la disponibilità a collaborare con le autorità inquirenti. Prenderemo tutte le misure necessarie a tutela degli interessi aziendali e del progetto”.

Ciucci: “L’impegno per realizzare il ponte continua”

“La società – ha dichiarato Ciucci – prosegue nel suo impegno di realizzare il ponte sullo Stretto con massima trasparenza per adempiere alla missione affidatale dal Parlamento e dal governo, conformandosi a tutti i rilievi espressi dalla Corte dei conti nelle sue delibere così come dettagliatamente definito dal decreto legge ‘Commissari’ dell’11 marzo 2026”.

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