Il Ponte. Salvini annuncia il gran ritorno della società Stretto di Messina - Tempostretto

Durante il webinar promosso dall'Università, il vicepresidente e ministro ha preannunciato un intervento del governo

Rieccola. Partecipando a un webinar promosso dall’Università di Messina sul tema Ponte, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Matteo Salvini annuncia il gran ritorno. Come scrive “Il Sole 24 Ore”, il leader leghista anticipa l’intenzione di reinsediare nell’imminente manovra la società Stretto di Messina, in liquidazione da nove anni. Salvini ha promesso di occuparsi sia delle strade siciliane e calabresi, sia della realizzazione del Ponte, altra “priorità”.

Ha sottolineato a sua volta, nei giorni scorsi, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusanoù: “L”iniziativa del ministero delle Infrastrutture, che chiederà formalmente all’Unione europea fondi per finanziare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, rappresenta una bellissima notizia per la Sicilia, per la Calabria, e per l’intero Paese. Abbiamo un’opportunità storica per colmare il gap infrastrutturale tra il Sud e il resto d’Italia e per concorrere a rendere il Mezzogiorno la porta del Paese e dell’Europa sul Mediterraneo”.

