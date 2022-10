Ponte sullo Stretto, Salvini: "Una priorità, creerà 100mila posti di lavoro" - Tempostretto

Il neo ministro: "Costa di più non fare quest'opera che realizzarla"

REGGIO CALABRIA – Il Ponte sullo Stretto sempre più al centro della scena politica. “Costa di più non fare il Ponte sullo Stretto che realizzarlo. Nel corso di questi cinque anni far partire il cantiere è uno dei miei obiettivi e creerebbe oltre 100mila posti di lavoro“. L’ha dichiarato durante la trasmissione Porta a Porta il neo vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Matteo Salvini (fonte Ansa).

Vedremo se rimarrà un tema eterno, e mai risolto, o se ci saranno passi in avanti concreti.

“Il trasbordo via traghetto, oltre a inquinamento e perdita di tempo, in un anno costa a siciliani e calabresi più del Ponte” ha spiegato il leader nazionale della Lega, sottolineando che “il Ponte è solo una parte, perché servono l’Alta velocità in Sicilia e la Salerno-Reggio Calabria“.

Altri obiettivi risultano essere, per il ministro Salvini, “l’alta velocità in Sicilia e la Salerno-Reggio Calabria“. Così si è espresso sulla sua pagina Facebook: “Al lavoro per far ripartire i cantieri, da Nord a Sud. Non solo strade, porti, ferrovie o caserme: sul tavolo ci sono già 2,8 miliardi per il piano speciale per l’edilizia sociale e la rigenerazione urbana. Si tratta di più di 150 progetti selezionati da Messina a Brescia, da Milano a Bari, da Latina a Cuneo, da Treviso a Caserta. Previsti interventi su migliaia di abitazioni e quartieri, con grande attenzione per le periferie: sarà una delle nostre priorità”.

