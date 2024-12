Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, operato al cuore

Numerosi messaggi di auguri di pronta guarigione per il presidente Occhiuto, operato a Catanzaro

REGGIO CALABRIA – Sono numerosi i messaggi di auguri di pronta guarigione che in queste ore inviate al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in seguito ad un intervento di cardiochirurgia, eseguitogli, presso il Campus dell’Azienda ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, in seguito ad alcuni accertamenti clinici, dove gli era era stata diagnosticata una severa insufficienza mitralica legata ad un prolasso della stessa valvola cardiaca.

Tra questi anche il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà: “Auguri di pronta guarigione al Governatore della Calabria Roberto Occhiuto. L’augurio – ha affermato Falcomatà – è che il Governatore possa presto tornare ad abbracciare i suoi affetti più cari e rientrare nel pieno delle sue funzioni alla guida della nostra Regione. Giunga a lui e alla sua famiglia la vicinanza delle istituzioni e dell’intera comunità”.

L’operazione, lo ricordiamo, è stata eseguita dall’equipe del professor Pasquale Mastroroberto, primario del reparto di cardiochirurgia; presente nel team anche il dottor Daniele Maselli, esperto in chirurgia endoscopica. L’intervento è durato circa 3 ore ed è perfettamente riuscito.

Il governatore è stato trasferito presso il reparto di terapia intensiva del Campus dell’Azienda ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro. La prognosi è, ovviamente, riservata.