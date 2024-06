Il Rotary club Stretto di Messina promuove la valorizzazione del caregiver familiare

Un Impegno di cura e sollievo. Evento di rilievo con illustri relatori

MESSINA – Il Rotary club Stretto di Messina, sotto la guida del presidente Antonio Albanese, ha organizzato un evento di grande rilievo per riconoscere e valorizzare la figura del caregiver familiare. L’incontro, intitolato “Mi prendo cura di te”, ha visto la partecipazione di illustri relatori, tra cui l’onorevole Giuseppe Laccoto, promotore della Legge 21 marzo 2024, n. 5 e il professor Vittorio Lenzo dell’Università di Catania, esperto in Psicologia Dinamica. La legge, come esposto dall’onorevole Laccoto e rimarcato dalla moderatrice, la dott.ssa Agata Labate, riconosce e valorizza la figura del Caregiver familiare nell’ambito delle politiche di welfare della regione Sicilia. Questa figura svolge un’attività di cura non professionale e gratuita nei confronti di chi necessita assistenza in caso di malattia, infermità e disabilità grave.

La legge riconosce il valore sociale ed economico derivante da questa figura, promuovendo la solidarietà familiare e l’integrazione dell’attività prestata con la rete integrata dei servizi sociali e socio-sanitari. Inoltre, definisce le modalità per l’integrazione del caregiver nell’ambito del sistema regionale dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, favorendo percorsi formativi di reinserimento. Il professor Lenzo ha efficacemente illustrato l’importanza della figura del caregiver, rappresentata prevalentemente da donne di varie età. Ha sottolineato le criticità che possono insorgere durante un percorso di cura e anche dopo la sua fine, che possono essere alla base di un lutto complicato, ormai configurato come un vero e proprio quadro psicopatologico codificato.

La moderatrice ha sottolineato l’importanza di fare rete socio-sanitaria, sensibilizzare ai bisogni del malato inguaribile e di chi se ne prende cura. Ha concluso l’evento sottolineando l’importanza di prendersi cura e dare sollievo, coinvolgendo sia il malato che chi sta accanto, per assicurare che nessuno rimanga solo nel dolore. Presenti all’evento anche il senatore Nino Germanà, la dott.ssa Emilia Rotondo, presidente della Terza commissione comunale, l’avv. Salvatore Papa, presidente della Prima commissione comunale, e l’assessore Giulia Restuccia. Il Rotary Club Stretto di Messina continua a mandare un segnale forte, sostenendo la campagna di sensibilizzazione per il malato inguaribile e le loro famiglie, promuovendo una serie di progetti e iniziative. La legge n°5 /2024 mette basi sempre più solide per assicurare tutto questo.

Il Rotary Club Stretto di Messina, con il supporto alla campagna di sensibilizzazione Sisifo – Pallium – per il malato inguaribile e le loro famiglie in occasione della giornata delle cure palliative, sta mandando un segnale, un messaggio sui diritti di cura e su tutti servizi che ruotano intorno all’inguaribilità. I progetti includono la stesura di un vademecum di semplice consultazione con link che conducano per mano dall’ immediato post diagnosi di inguaribilità, sportelli DAT, campagne di sensibilizzazione e di promozione locale con giornate dedicate quali la giornata del caregiver e la giornata del sollievo, formazione per le scuole tramite mezzi comunicativi ad alto impatto quale il cinema; la promozione di gruppi di automutuo aiuto e di volontari-formati.

L’evento è stato organizzato a ridosso della giornata nazionale del sollievo perché prendersi cura dare sollievo deve essere qualcosa che coinvolga tutti sia il malato sta chi sta accanto dare aiuto a chi si prende cura perché nessuno rimanga solo nel dolore e la legge n°5 /2024 mette basi sempre più solide per assicurare tutto questo.