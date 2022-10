Saponara. Giuseppe Inferrera sul podio al World Champion Barber

Nuovo traguardo per il barbiere di Saponara alla competizione che ogni anno vede impegnati hair stylist da tutto il mondo

SAPONARA – Torniamo a parlare di eccellenze dal territorio. Questa volta si tratta del giovanissimo Giuseppe Inferrera, barbiere e hair stylist di Saponara con all’attivo anche una partecipazione a San Remo e a diversi campionati regionali e nazionali, che si è guadagnato un posto sul podio dei migliori alla “World Champion Barber” di Paestum. L’evento, che si è svolto il 23 e il 24 ottobre, ha visto impegnati hair stylist da tutto il mondo per un totale di 350 partecipanti. Inferrera si è guadagnato quest’anno il primo posto nella categoria “razor beard” dedicata al taglio della barba. Non è il primo successo per il giovane barbiere di Saponara: già nel 2018 era stato premiato col secondo posto nella categoria “razor” all’edizione 2018 e col secondo posto nella categoria “modellatura barba” all’edizione 2021.

«Sono molto emozionato e soddisfatto del lavoro svolto in gara – ha commentato Giuseppe Inferrera – dopo i traguardi degli scorsi quest’anno, a seguito di mesi di studio e preparazione, sono riuscito a conquistare il gradino più alto. Un grazie di cuore – ha aggiunto – va al mio modello Francesco Valla per aver avuto la pazienza nel far crescere la barba e al mio collega Carmelo Giufrè, nonché leader del nostro gruppo che ha sempre creduto in me e nelle mie potenzialità. I miei ringraziamenti, infine, vanno a tutte le persone che mi sono state vicine in questi due giorni per me così importanti».

Insieme a Giuseppe Inferrera anche altri talenti dal territorio hanno ottenuto importanti riconoscimenti: Damiano Maisano, anche lui originario di Saponara, ha conquistato il primo posto nella categoria “salon look” e il secondo posto nella categoria “hair tattoo”; Carmelo Giufrè, di Giardini Naxos si è guadagnato il terzo posto nella categoria “hair tattoo”; Anthony Bertolani, di Villafranca Tirrena, ha ottenuto il settimo posto nella categoria “creative su testina”; Francesco Benvegna, di Barcellona Pozzo di Gotto, si è classificato decimo nella categoria “creative su testina”. Infine Antonino Maddalena, di Gliaca di Piraino, si è meritato il quinto posto nelle categorie “razor fade beard” e “beard style”.

