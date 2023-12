Sciotto: "Mi dimetto da sindaco di S. Lucia del Mela". Ma sull'annuncio c'è un alone di mistero - Tempostretto

Il deputato regionale di Sud chiama nord non spiega i motivi: "L'atto formale nei prossimi giorni". Si dimetterà davvero?

S. LUCIA DEL MELA – Poche righe per annunciare le dimissioni da sindaco di Santa Lucia del Mela e animare d’improvviso il dibattito politico, anche al di là dei confini comunali. Ma lo farà davvero? Matteo Sciotto, che oltre ad essere primo cittadino è anche deputato regionale, nelle fila di Sud chiama Nord, il Movimento che fa capo a Cateno De Luca. “Purtroppo – ha esordito nel pomeriggio di martedì in un post sul suo profilo facebook, rivolgendosi ai suoi concittadini – il mio percorso insieme a voi è giunto al termine. Sono profondamente addolorato e con emozione e tristezza mi vedo costretto a comunicarvi che nei prossimi giorni formalizzerò le dimissioni da sindaco di Santa Lucia del Mela”. Cosa sia accaduto al momento non è dato sapere. Bocche cucite anche in seno al partito.

“Avrei voluto concludere questa mia bellissima esperienza in ben altro modo – aggiunge Sciotto – ma non sempre è possibile realizzare tutti i nostri desideri. Vi saluto affettuosamente, con gratitudine”. Elettori e concittadini, letto il post, pensano ad uno scherzo, come si evince dai commenti che da subito hanno fatto da cornice alle parole scritte dal primo cittadino. Tutti si chiedono cosa sia successo, cosa abbia spinto il sindaco alla dichiarazione su facebook e parlano di un “fulmine a ciel sereno”.

Il sindaco, dal canto suo, nel pomeriggio ha continuato a fare il suo lavoro di deputato regionale in Commissione bilancio all’Assemblea regionale siciliana. Quali siano davvero le sue reali intenzioni non è facile comprenderlo. Al momento il suo è un annuncio, che dovrebbe, il condizionale in questo caso è d’obbligo, essere formalizzato nei prossimi giorni.

Sciotto ha vinto le elezioni dello scorso maggio in modo netto, andando oltre il 50% dei voti con Pasqualino Rizzo. Il suo impegno per Santa Lucia del Mela lo ha ribadito pubblicamente sino alla vigilia dell’Immacolata: “Dopo quattro lunghi giorni, sono stati sospesi i lavori della Commissione bilancio (all’Assemblea regionale siciliana, ndr). Lunedì mattina (ieri per chi legge, ndr) riprenderemo l’esame della legge di stabilità regionale 2024 – 2026. Ora, però, prima di rientrare a casa, in veste di sindaco, firmerò, sempre a Palermo, un contratto nell’interesse del Comune di Santa Lucia del Mela”.