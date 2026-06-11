Il Team Scaletta cambia guida tecnica, in panchina arriva Gianluca Piscardi

Dopo aver salutato mister Cernuto la società punta a restare ad alti livelli e vuole dare continuità dopo la bella stagione passata. Le parole del ds Maio

MESSINA – Ripetersi non è mai facile, ma il Team Scaletta ha imparato a sognare e non ha alcuna intenzione di smettere. Parola del Direttore Sportivo Maurizio Maio, già al lavoro per programmare la nuova stagione. Dopo un’annata straordinaria, la macchina biancoblù è ripartita a pieno regime per preparare al meglio il nuovo corso affidato a mister Piscardi.

La linea è chiara: dare continuità a quanto costruito negli ultimi anni e all’importante eredità lasciata da coach Cernuto. Come richiesto anche dal nuovo tecnico, il Team Scaletta ripartirà dal proprio zoccolo duro, con circa il 90% della rosa pronta a difendere ancora i colori biancoblù.

Il ds Maio: “Puntiamo ai massimi livelli”

«Era il minimo per tutto quello che le ragazze e coach Cernuto hanno fatto in questa stagione – dichiara Maio –. Nello sport, soprattutto quando non si parla di contratti pluriennali, si sa come funziona: c’è chi rimane e chi sceglie altre strade, ma la nostra base è solida. L’obiettivo sarà confermarsi a questi livelli e sappiamo di non essere più una sorpresa, quindi ci sarà da faticare il doppio».

Parole che testimoniano la volontà della società di dare continuità a un progetto vincente, senza però rinunciare all’ambizione. Il direttore sportivo, infatti, annuncia un mercato mirato e di qualità per rafforzare ulteriormente una squadra che vuole continuare a essere protagonista.

Il numero uno del mercato scalettese promette infatti innesti di spessore, con il club pronto a investire per mantenere alta l’asticella e affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. «Chi veste questi colori sa che qui trova una grande famiglia, ma anche un ambiente che punta a stare a livelli altissimi» conclude Maio.