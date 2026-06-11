 Il Team Scaletta cambia guida tecnica, in panchina arriva Gianluca Piscardi

Il Team Scaletta cambia guida tecnica, in panchina arriva Gianluca Piscardi

Simone Milioti

Il Team Scaletta cambia guida tecnica, in panchina arriva Gianluca Piscardi

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giovedì 11 Giugno 2026 - 11:30

Dopo aver salutato mister Cernuto la società punta a restare ad alti livelli e vuole dare continuità dopo la bella stagione passata. Le parole del ds Maio

MESSINA – Ripetersi non è mai facile, ma il Team Scaletta ha imparato a sognare e non ha alcuna intenzione di smettere. Parola del Direttore Sportivo Maurizio Maio, già al lavoro per programmare la nuova stagione. Dopo un’annata straordinaria, la macchina biancoblù è ripartita a pieno regime per preparare al meglio il nuovo corso affidato a mister Piscardi.

La linea è chiara: dare continuità a quanto costruito negli ultimi anni e all’importante eredità lasciata da coach Cernuto. Come richiesto anche dal nuovo tecnico, il Team Scaletta ripartirà dal proprio zoccolo duro, con circa il 90% della rosa pronta a difendere ancora i colori biancoblù.

Il ds Maio: “Puntiamo ai massimi livelli”

«Era il minimo per tutto quello che le ragazze e coach Cernuto hanno fatto in questa stagione – dichiara Maio –. Nello sport, soprattutto quando non si parla di contratti pluriennali, si sa come funziona: c’è chi rimane e chi sceglie altre strade, ma la nostra base è solida. L’obiettivo sarà confermarsi a questi livelli e sappiamo di non essere più una sorpresa, quindi ci sarà da faticare il doppio».

Parole che testimoniano la volontà della società di dare continuità a un progetto vincente, senza però rinunciare all’ambizione. Il direttore sportivo, infatti, annuncia un mercato mirato e di qualità per rafforzare ulteriormente una squadra che vuole continuare a essere protagonista.

Il numero uno del mercato scalettese promette infatti innesti di spessore, con il club pronto a investire per mantenere alta l’asticella e affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. «Chi veste questi colori sa che qui trova una grande famiglia, ma anche un ambiente che punta a stare a livelli altissimi» conclude Maio.

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