“Aeternum”, il nuovo film di Jordan River premiato a Berlino

Riconoscimento al Berlin International Screenwriting Festival

Aeternum, il nuovo film di Jordan River premiato al Berlin International Screenwriting Festival

C’è un premio in più nella cartellina di Aeternum, il progetto in sviluppo per Delta Star Pictures che sta iniziando a farsi notare anche fuori dai confini italiani. La sceneggiatura del film ha vinto come Miglior Sceneggiatura nella sezione SciFi del Berlin International Screenwriting Festival, uno dei festival più seguiti in Europa quando si parla di scrittura per il cinema.

Dietro il testo c’è Michela Albanese, sceneggiatrice e scrittrice che ha costruito la storia insieme al regista Jordan River. Non è un premio qualunque: la giuria, formata da addetti ai lavori di diversi paesi, ha scelto Aeternum proprio per l’originalità con cui affronta la fantascienza, un genere dove trovare qualcosa di davvero nuovo non è affatto scontato.

“Questo riconoscimento conferma la direzione che abbiamo scelto per Aeternum, ossia una tensione narrativa inedita per raccontare il futuro attraverso le domande più antiche dell’umanità”, ha detto Albanese commentando la vittoria.

Una frase che dice molto di come è pensato il film: uno sguardo proiettato nel futuro, ma che parte da domande che l’uomo si pone da sempre. E a quanto pare è proprio questo equilibrio ad aver convinto la giuria.

Sulla trama, per ora, non trapela nulla. La produzione ha deciso di non anticipare dettagli sulla storia, che verrà raccontata a poco a poco nelle prossime tappe. Una scelta che sa di attesa costruita con calma, più che di semplice riservatezza.

Il prossimo passo è già segnato in agenda: ad agosto arriveranno nuove informazioni su Aeternum, in occasione della partecipazione all’Industry della 79ª edizione del Locarno Film Festival, dove Delta Star Pictures condividerà aggiornamenti su sviluppo, collaborazioni e prospettive produttive del film.

Tito Lanciano