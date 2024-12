Il Team Scaletta chiude l’anno con una sconfitta in trasferta a Napoli

Settimo ko in otto partite e ultimo posto in classifica per le biancazzurre in Serie B

MESSINA – Gara dall’esito amaro per il Team Scaletta, quella che ha chiuso l’anno sul parquet della Woman Napoli. Le ragazze di coach Cernuto non sono riuscite a resistere ai ripetuti attacchi delle campane, determinate nel rifarsi dopo la sconfitta in terra catanese, ed hanno dovuto incassare il settimo ko su otto partite, che le relega all’ultimo posto provvisorio della classifica al termine del girone di andata.

Woman Napoli – Team Scaletta 3-0

Ci prova subito la Woman con Mallda parata da Arrigo, risposta di Pensabene con il medesimo esito. Siciliane che sembrano più vive nel match e ci provano con Calabrese prima, e poi ancora con la capitana Pensabene, senza però avere l’esito sperato. Batti e ribatti nella parte centrale, con De Gaetano che va via in contropiede, nel ribaltamento di fronte è Arrigo a parare su D’Errico. Primo tempo in cui le squadre sembrano equivalersi e che termina a reti bianche.



Nella ripresa subito opportunità per De Gaetano con Di Monaco che si supera. Alla prima chance della seconda frazione, padrone di casa con il pallone recuperato da Mallda che si invola insieme a Giannoccoli, scarta Arrigo e sblocca il parziale. Ancora un errore in casa Scaletta con Pensabene che regala il pallone a D’Errico che ringrazia e fulmina Arrigo per la rete che indirizza il match sulla strada di casa. Fioccano i contropiedi, prima Maffei e poi Mallda trovano i propri tentativi bloccati da Arrigo. È super Arrigo nel respingere ancora su Maffei involata a rete. Chance più ghiotta per il Team Scaletta con De Gaetano che tira di prima intenzione ma è la traversa a dirle di no. Scaletta che pressa ed ha anche l’occasione in tre contro uno, ma Calabrese sceglie la soluzione personale da posizione difficile e getta alle ortiche la possibilità di riaprire il match. A un minuto dal termine Woman Napoli che chiude definitivamente i giochi con Gonzalez che manda in archivio il match e fissa il parziale sul 3-0, relegando il Team Scaletta all’ultimo posto della classifica con 3 punti, contro i 4 del Canicattì e i 5 della Meta Catania.

