Il Team Scaletta si rinforza con esperienza e qualità: arriva Debora Kobal

L'universale brasiliana classe 1991 ha firmato con le biancazzurre per la prossima stagione in Serie B di futsal femminile

Il Team Scaletta aggiunge esperienza, qualità e personalità al proprio roster in vista della nuova stagione nel campionato nazionale di Serie B femminile. La società biancoblù è lieta di annunciare l’arrivo della brasiliana Debora Kobal, pronta a vivere la sua prima esperienza in Sicilia.

Classe 1991, Kobal porta con sé un curriculum importante e una lunga esperienza nel futsal. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, anche la prestigiosa maglia del Palmeiras, con cui ha conquistato il titolo paulista, prima di proseguire il proprio percorso tra Brasile e Italia.

Nel campionato italiano si è messa in evidenza nella stagione 2024/25 con il Brasil Sport Club, realizzando 16 reti nel campionato di Serie C laziale. Nell’ultima stagione ha invece indossato la maglia della Woman Napoli, entrando a far parte del gruppo protagonista della vittoria del proprio girone di Serie B e della conseguente promozione nella massima serie.

Le prime parole di Kobal in maglia Scaletta

Per Kobal quella in riva allo Stretto rappresenterà una nuova tappa della propria carriera e, soprattutto, la prima esperienza in Sicilia. Un innesto di esperienza per il Team Scaletta, che potrà contare su una giocatrice abituata a confrontarsi con contesti competitivi e pronta a mettere le proprie qualità al servizio del gruppo biancoblù.

“Quando mi hanno chiamata sono rimasta sorpresa, ma la sensazione è indescrivibile. Entrare nel Team Scaletta è la dimostrazione che il duro lavoro paga, ma so bene che questo è solo l’inizio. Sono contentissima, piena di energia e non vedo l’ora di scendere in campo, dare il massimo e ripagare questa fiducia. Ora testa alta e si spinge al massimo”.

Per la brasiliana si apre dunque un capitolo completamente nuovo, con l’entusiasmo di chi è pronta a conoscere una nuova realtà e a mettersi ancora una volta alla prova. Sarà la mia prima volta in Sicilia. Sarà un percorso tutto nuovo, ma sono convinta che sarà una bellissima esperienza. Una nuova società, nuove compagne, nuovi tifosi e un nuovo cambiamento, ma sempre con lo stesso obiettivo, la stessa passione e la stessa voglia di mettermi in gioco e dare sempre il massimo. Voglio contribuire a far raggiungere alla squadra i traguardi prefissati dalla società. Desidero ringraziare il Team Scaletta per l’opportunità che mi è stata data.”