L’incendio tra Taormina e Castelmola, danneggiato un serbatoio e case evacuate

Coinvolta anche Letojanni. Azione in corso dei vigili del fuoco pure con mezzi aerei nelle contrade

TAORMINA – In corso l’azione dei vigili del fuoco, con mezzi aerei, per fronteggiare l’incendio della vegetazione nei Comuni di Letojanni, Castelmola e Taormina, in contrada Tirone e Zappulla, iniziato stamattina. Sono presenti tre squadre dei vigili del fuoco, supportate da 2 Canadair, 2 elicotteri Erickson S64 e Falco, della flotta aerea del Corpo nazionale.

“Minacciate dalle fiamme alcune abitazioni, danneggiato un serbatoio dell’acquedotto comunale. Operazioni di spegnimento in corso, in arrivo rinforzi dai Comandi di Catania ed Enna. Seguiranno aggiornamenti”, scrivono i Vigili del fuoco.

De Luca: “L’incendio è doloso”, fiamme a ridosso delle abitazioni

Le fiamme sono partite da contrada Sant’Antonio, vicino a una casa di riposo, e si sono propagate, rendendo necessaria l’evacuazione di alcune case. “Si tratta di un incendio doloso”, ha evidenziato sui social il sindaco di Taormina Cateno De Luca, che ha poi scritto sui social intorno alle 15: “Aggiornamento incendio Taormina: “Siamo riusciti a metterci in una zona di sicurezza. La situazione però è critica, le fiamme in contrada Ziretto sono a ridosso delle abitazioni”.

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