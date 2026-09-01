 L'incendio tra Taormina e Castelmola, danneggiato un serbatoio e case evacuate

L’incendio tra Taormina e Castelmola, danneggiato un serbatoio e case evacuate

Redazione

L’incendio tra Taormina e Castelmola, danneggiato un serbatoio e case evacuate

martedì 01 Settembre 2026 - 15:01

Coinvolta anche Letojanni. Azione in corso dei vigili del fuoco pure con mezzi aerei nelle contrade

TAORMINA – In corso l’azione dei vigili del fuoco, con mezzi aerei, per fronteggiare l’incendio della vegetazione nei Comuni di Letojanni, Castelmola e Taormina, in contrada Tirone e Zappulla, iniziato stamattina. Sono presenti tre squadre dei vigili del fuoco, supportate da 2 Canadair, 2 elicotteri Erickson S64 e Falco, della flotta aerea del Corpo nazionale.
“Minacciate dalle fiamme alcune abitazioni, danneggiato un serbatoio dell’acquedotto comunale. Operazioni di spegnimento in corso, in arrivo rinforzi dai Comandi di Catania ed Enna. Seguiranno aggiornamenti”, scrivono i Vigili del fuoco.

De Luca: “L’incendio è doloso”, fiamme a ridosso delle abitazioni

Le fiamme sono partite da contrada Sant’Antonio, vicino a una casa di riposo, e si sono propagate, rendendo necessaria l’evacuazione di alcune case. “Si tratta di un incendio doloso”, ha evidenziato sui social il sindaco di Taormina Cateno De Luca, che ha poi scritto sui social intorno alle 15: “Aggiornamento incendio Taormina: “Siamo riusciti a metterci in una zona di sicurezza. La situazione però è critica, le fiamme in contrada Ziretto sono a ridosso delle abitazioni”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tosa le pecore e munge le mucche: la 25enne Morena Zaiti guida il caseificio di famiglia a Saponara VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Salina, salva due escursionisti sulla falesia di Pollara: encomio a Elio Benenati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED