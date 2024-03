Il Tolkien Reading Day anche a Messina: il Signore degli Anelli sbarca all’Officina del Sole

L'incontro promosso dall'associazione Eriador sabato 23 marzo alle ore 18.30

MESSINA – L’Officina del Sole si tuffa ancora una volta nel fantasy e lo fa con uno dei mondi più vasti e famosi del genere, quello creato da J.R.R. Tolkien e diventato un kolossal cinematografico: il Signore degli Anelli. Alle 18.30 di sabato 23 marzo, ospite nella sede di via Giacomo Venezian 15 sarà l’associazione Eriador, che in collaborazione con l’Officina del Sole e Terremoti di Carta proporrà un confronto tra Aragorn II e Turin Turambar, curato da Marco Boncoddo e Paolo Pizzimento.

L’evento è stato organizzato in prossimità del Tolkien Reading Day, evento che si tiene in tutto il mondo, creato nel 2008, ogni 25 marzo. In questo caso, l’incontro varrà anche per ottenere crediti formativi per gli studenti Unime. Per informazioni è possibile scrivere agli indirizzi email: vincenzo.cicero@unime.it o paolo.pizzimento@unime.it