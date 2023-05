Il tour nelle università di Michele "Wad" Caporosso sbarca a Messina - Tempostretto

Lo speaker di Radio Deejay e M2O sarà nell'Ateneo peloritano il prossimo 15 maggio. Il talk ruoterà attorno al tema dell’importanza della Radio nella comunicazione odierna

MESSINA – Lunedì 15 Maggio alle 10, nell’aulario dell’UniMe in Via Pietro Castelli, avrà luogo la decima tappa del tour “Say Waad Meets Student” che vedrà la presenza di Michele “Wad” Caporosso, speaker di Radio Deejay e M2O e figura fondamentale del mondo urban italiano, accompagnato dal professore Francesco Pira, docente associato in “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” presso l’Università di Messina. Il talk ruoterà attorno al tema dell’importanza della Radio nella comunicazione odierna. Si assisterà quindi ad un incontro tra due mondi: l’esperienza di uno speaker che svolge la sua attività presso due delle emittenti radiofoniche più importanti d’Italia e l’esperienza di un professore universitario che fornirà una visione accademica sul tema. Non sarà una semplice conferenza in cui ai presenti verrà richiesta una partecipazione passiva, tutti avranno la possibilità di intervenire ponendo domande o semplicemente arricchendo con la propria opinione quello che sarà un vero e proprio dibattito. La partecipazione all’evento darà agli studenti universitari la possibilità di ricevere 0.25 cfu.