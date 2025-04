Il Villaggio della salute con controlli gratuiti in piazza Unione europea

A Messina il Leo Day, con volontariato, medici e istituzioni, domenica 6 aprile

MESSINA – Domenica 6 aprile si svolgerà, in Piazza Unione europea a Messina, il Leo Day del Distretto

Leo 108 Yb Sicilia. “Associazioni e istituzioni insieme per i più fragili” dalle 9 alle 15. Stamattina la conferenza stampa a Palazzo Zanca, alla presenza dell’assessore Massimo Minutoli.

Leo Day 2024

“In questo giorno, i Leo di tutto il mondo celebrano l’anniversario della loro fondazione, avvenuta nel lontano 1957. Nella piazza antistante il palazzo municipale si costituirà un piccolo “Villaggio della salute” con numerosi medici specialisti che volontariamente e gratuitamente offriranno la propria opera professionale in favore di chi vorrà cogliere questa opportunità. Una manifestazione fortemente voluta da tutti i Leo Siciliani con l’obiettivo di offrire a tutte le persone bisognose un’opportunità concreta per dedicare uno spazio alla propria salute”.





L’evento del 6 aprile sarà dedicato non solo alla salute ma anche alla promozione delle iniziative del

volontariato del Leo Club con la sensibilizzazione su diverse tematiche: la sicurezza stradale, la donazione di sangue e organi, la raccolta degli occhiali usati, la salute orale.

L’iniziativa promossa dal Distretto Leo 108 Yb Sicilia e coordinata dal presidente del Distretto

Domenico Levita, è stata organizzata in sinergia e collaborazione con il Distretto Lions 108 Yb Sicilia, i soci Lions della provincia di Messina e con le istituzioni: l’amministrazione comunale di Messina, la Brigata meccanizzata “Aosta” dell’esercito italiano che ha allestito il “villaggio della Salute”, l’Asp di Messina, l’Aou di Messina. E ancora: realtà associative come Campus Salute, per l’organizzazione delle visite, e Croce Rossa Italiana – Comitato di Messina per il supporto logistico.

I controlli gratuiti

In Piazza Unione Europea dalle ore 9 alle ore 15, sarà possibile effettuare i seguenti screening:: prevenzione delle malattie della terza età; vista; udito; diabetologia; endocrinologia (con predilezione per le patologie tiroidee); pediatria e nutrizione pediatrica; odontoiatria; senologia; cardiologia; urologia; prevenzione dell’Alzheimer.