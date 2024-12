Imprenditore minaccia di darsi fuoco sul lungomare di S. Alessio, salvato dai carabinieri

Momenti concitati questa mattina nella cittadina jonica

S. ALESSIO – Il pronto intervento dei carabinieri ha evitato che un momento di forte sconforto personale potesse trasformarsi in tragedia. Questa mattina un imprenditore di 77 anni si è recato sul lungomare di S. Alessio con due taniche di benzina e poi, giunto nella piazzetta belvedere, si è cosparso con il liquido minacciando di darsi fuoco. A quanto pare, l’uomo, si troverebbe in una situazione economica difficile, dopo che negli anni scorsi aveva denunciato di essere vittima del racket, diventando testimone di giustizia. Da qui la richiesta di poter parlare con i magistrati per esporre la sua situazione e ricevere aiuto.

Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Taormina, che hanno cercato di farlo desistere, dialogando con lui. Approfittando di un suo momento di distrazione, i militari dell’Arma sono riusciti ad avvicinare l’uomo, tanto da riuscire a bloccarlo repentinamente ed evitare il peggio. L’abbraccio successivo tra l’imprenditore e i carabinieri ha sciolto un momento di grande tensione. Sul posto sono giunti anche i vigli del fuoco di Letojanni, la polizia locale e i carabinieri delle stazioni di Sant’Alessio e S. Teresa. L’imprenditore, visibilmente scosso, è stato affidato alle cure del personale del 118.