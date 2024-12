In arrivo a Messina la “Pietro Mondello”, nuovo traghetto di Caronte & Tourist

Ha lasciato i cantieri navali di Yalova, in Turchia, e sarà presentata venerdì 20 dicembre al Molo Norimberga

Ha lasciato nei giorni scorsi i cantieri navali Sefine di Yalova, in Turchia, ed è già in viaggio verso la Sicilia la “Pietro Mondello”, il nuovo traghetto voluto da Caronte & Tourist per qualificare e potenziare il collegamento tra le due sponde dello Stretto.

La nuova unità sarà presentata alla città, alle Autorità e alla stampa venerdì 20 dicembre prossimo venturo, nel corso di una breve cerimonia che si svolgerà, con inizio alle ore 11, presso il Molo Norimberga del porto storico di Messina.

La “Pietro Mondello” porta il nome del padre dell’attuale Presidente del Gruppo Caronte & Tourist, Cavaliere del Lavoro Olga Mondello Franza, imprenditore assai noto che tra le altre cose nel 1966 fu cofondatore, con l’ingegner Giuseppe Franza, della Tourist Ferry Boat.

La nuova nave, che è strutturalmente gemella della “Elio”, come questa, è dotata di motori con alimentazione bifuel (gasolio più LNG) ma con in più un pacco batterie che assicura la propulsione elettrica in entrata e in uscita dai porti e consente di tenere i motori termici spenti durante le soste in banchina.