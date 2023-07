In fiamme le colline di Larderia: "Succede puntualmente ogni anno. Serve una soluzione" VIDEO - Tempostretto

I vigili del fuoco e i volontari della Onlus Overland, hanno lavorato fino a sera per contenere l'incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri

MESSINA. Una coltre di cenere ricopriva questa mattina le campagne di Larderia, una parte di vegetazione ancora in fiamme dopo una notte d’inferno. I vigili del fuoco e i volontari della Onlus Overland, hanno lavorato fino a sera per contenere l’incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri. In fumo macchia mediterranea, un bosco di querce e alcuni uliveti. Le fiamme hanno solo lambito la struttura di accoglienza e recupero per ex detenuti, che sorge proprio tra le colline sopra Larderia. Fortunatamente non ci sono stati danni, anche grazie alla pulizia effettuata dai gestori lungo la rete di confine.

“Come ogni anno in questo periodo, siamo qui a combattere contro i piromani” commenta amaramente Antonino Mandia di Overland. “Servono soluzioni drastiche, non possiamo sperare che vada sempre bene, e soprattutto i danni che fanno gli incendi nelle campagne, purtroppo li vedremo solo più avanti, quando arriverà la pioggia”.