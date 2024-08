In vacanza a Vulcano spaccia davanti a una discoteca, agli arresti 28enne

L'intervento dei carabinieri

VULCANO Spacciava vicino a una discoteca di Vulcano. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre cedeva marijuana. Così è stato arrestato, per spaccio di droga, un 28enne residente a Roma e in vacanza nell’isola. La perquisizione domiciliare nel suo appartamento ha permesso ai militari dell’Arma di trovare 15 grammi di marijuana già suddivisi in 5 dosi e custoditi all’interno di un pacchetto di sigarette; 78 grammi sfusi di marijuana; 32 grammi circa di hashish; due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga.

Il 28enne è stato arrestato in flagranza di reato e la droga sequestrata è stata inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.