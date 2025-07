Incendi a Messina, fiamme lambiscono abitazioni al villaggio Santo VIDEO

Come testimonia il video inviatoci da un nostro lettore, le fiamme si sono avvicinate pericolosamente al nucleo abitato

MESSINA – Sono ore di grande apprensione in città con i Vigili del Fuoco e volontari impegnati senza sosta nel difficile compito di contenere i numerosi incendi che si sono sviluppati, a causa del forte caldo di oggi, sulle colline. Al villaggio Santo, come testimonia il video inviatoci dal nostro lettore, le fiamme stanno lambendo le abitazioni, destando grande preoccupazione.

Roghi anche in altri punti della città, come sulle colline di Camaro, a Messina 2, Ortoliuzzo e Acqualadroni. Le colonne di fumo sono visibili anche dalle principali arterie cittadine.