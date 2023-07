Incendi. Dopo l'evacuazione totale a Oliveri, una parte di cittadini ancora fuori casa - Tempostretto

Ecco gli aggiornamenti del Comune con assistenza a chi non è potuto tornare nella propria abitazione

OLIVERI – Una parte di cittadini ancora fuori casa a Oliveri. Prima l’evacuazione di tutto il paese per via di un incendio che ha lambito le abitazioni. Con invito ad andare subito al campo sportivo e il sostegno alle persone fragili. Poi una comunicazione una quarantina di minuti fa: “Non possono ancora rientrare nelle proprie case: in via stazione: chi vive nel tratto di strada che va da Fontana Santo Leo fino al Civico 26, ovvero fino all’incrocio in cui è situato il Ponte Piccolo che conduce a mare; chi vive nella zona delle case popolari. Tutti gli altri abitanti possono rientrare nelle proprie abitazioni”.

E poi l’ultima comunicazione: “Si invitano tutte le persone che sono rimaste fuori casa a recarsi presso l’aula consiliare del nostro Comune. Qui riceverete aiuto e assistenza”.