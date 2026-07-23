Incendi nel Messinese, 17 interventi d’emergenza

Un'altra giornata d'inferno ieri in città e provincia per i vigili del fuoco. Ecco dove sono intervenuti

MESSINA – Ancora incendi. Ancora inferno di fuoco a Messina e provincia. Oltre 200 roghi in Sicilia e una situazione di costante allarme.

Comunicano i vigili del fuoco di Messina: “Anche ieri è stata giornata particolarmente impegnativa per il Comando Vf, impegnato fin dalle prime ore del mattino, e per l’intera giornata, in una vasta serie di interventi di soccorso tecnico urgente legati a incendi boschivi e di interfaccia che hanno interessato diverse zone del territorio provinciale. La sinergia tra il Cop (Centro Operativo Provinciale) e la SO115 (sistema di gestione informatizzato usato nelle sale operative, n.d..r.) ha permesso di coordinare costantemente il personale operativo. La SO115 ha gestito complessivamente 17 interventi di rilievo, dislocando sul campo numerose squadre terrestri, tra personale permanente e volontario, squadre della Forestale, moduli boschivi e Dos (Direttori delle operazioni di spegnimento)”.

Le zone del Messinese colpite dagli incendi e l’impegno anche in provincia di Catania

“Tra le aree maggiormente interessate e presidiate dalle squadre figurano i territori comunali di Saponara, Santo Stefano di Camastra, Roccella Val Demone, Mojo, Condrò, Francavilla di Sicilia, Tortorici, nonché le zone collinari e periferiche di Messina (Salice, Castanea, Faro Superiore) e Taormina, con particolare attenzione alla contrada Mastrissa. Anche una squadra operativa e una Abp (Autobotte pompa) sono state inviate a Ragalna per supportare il Comando Vf di Catania. La complessità degli scenari operativi ha richiesto un imponente dispiegamento di forze e una perfetta sinergia tra le componenti operative sul campo, coordinate dai funzionari di guardia e dai capisquadra. Le operazioni di bonifica e controllo dei focolai residui proseguono senza sosta per garantire la totale messa in sicurezza delle aree interessate. Il dispositivo di soccorso resta invariato, mantenendo il raddoppio dei turni”.

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