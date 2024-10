Incendio a Stromboli su set Rai, 2 imputati della troupe vogliono patteggiare ma il giudice dice no

Per il giudice Sidoti il risarcimento proposto non è adeguato ai danni subiti dall'isola. Le notizie dall'udienza preliminare

Non c’è spazio per un accordo che punta allo “sconto di pena” per due imputati del procedimento sull’incendio scoppiato a Stromboli nel 2022 durante le riprese della fiction Rai “Sempre al tuo fianco”, in onda proprio in queste settimane.

giudice Giuseppe Sidoti

All’udienza preliminare Matteo Levi e Luca Palmentieri, professionisti nel settore degli effetti speciali hanno proposto un patteggiamento a due anni e tre mesi di reclusione e per la società ’11 marzo film srl’ la multa di 350mila euro. Ma il giudice di Barcellona Giuseppe Sidoti non ha omologato l’accordo tra difese e Accusa: la proposta non è adeguata anche alla luce della sproporzione tra l’importo di 800 mila euro, depositato a garanzia del risarcimento dei danni presso lo studio notarile di Milazzo, e l’importo del danno stimato per l’isola e la comunità, quantificato in oltre 10 milioni di euro.

Si va avanti con l’udienza preliminare quindi, per tutti gli imputati – che sono sei – ai quali la Procura di Barcellona contesta la responsabilità del rogo poi deflagrato, devastando per due giorni l’isola.

Proprio la quantificazione del danno è uno dei principali temi dibattuti tra Accusa e difese, che hanno presentato diverse consulenze di parte che ridimensionano gli effetti dell’incendio. Non è escluso che gli imputati tentino un secondo patteggiamento e che il giudice o le difese chiedano una ulteriore perizia.