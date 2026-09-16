Funerali Leone, il figlio di Rosa e Santino: “Sarete sempre i nostri fari nella notte” VIDEO

«Il 30 luglio ha cambiato per sempre la nostra vita e quella dei familiari di Lahiru e Alessandra. In mezzo a tanto dolore abbiamo visto grande amore»

MESSINA – Un dolore forte ma anche un profondo senso di gratitudine verso la comunità che si è stretta attorno alle famiglie colpite. Durante la cerimonia d’addio per le quattro vittime del crollo della palazzina di Pistunina, il figlio di Rosa Leone e Santino Magazzù, Maurilio Magazzù, ha voluto dedicare un ricordo ai propri genitori e ai parenti scomparsi nella tragedia dello scorso 30 luglio.

Il ricordo commosso e le parole di gratitudine

Maurilio ha espresso la vicinanza e la condivisione del lutto anche per gli altri congiunti travolti dalla drammatica vicenda: «Il 30 luglio sarà sempre la data che cambia la nostra famiglia, così come quella di Lahiru e Alessandra, i cui familiari piangono insieme a noi condividendo questo momento. Un dolore che non trova senso né pace e che diventa ancora più forte quando guardiamo quel palazzo dove la nostra famiglia è cresciuta».

Spazio poi ai ricordi della vita quotidiana e al legame profondo con il quartiere: «Non c’è modo di racchiudere in poche parole una persona, figuriamoci renderle giustizia quando si tratta di quattro persone che ci hanno accompagnato tutta la vita. Ricordiamoli per la loro bellezza, per i momenti felici e per il bene che hanno fatto. Ricorderemo zia Sara, zio Carmelo, mamma e papà per tutto quello che ci hanno regalato: nei momenti di silenzio, in ogni limoncello fatto in casa, in ogni orchidea, in ogni trapano preso in prestito, in ogni volta che avevamo bisogno di una cucitura. Sono stati e saranno sempre i nostri fari nella notte».

I ringraziamenti alla macchina dei soccorsi e alla città

L’intervento si è concluso con un messaggio di ringraziamento a tutte le forze dell’ordine e alle realtà che sono intervenute fin dalle prime ore dell’emergenza: «In un momento così doloroso abbiamo sentito tutto il sostegno della città, degli amici veri, dei vigili del fuoco che hanno lavorato senza sosta, della Croce Rossa, delle associazioni di volontariato, delle psicologhe che come angeli ci hanno protetto nei momenti di maggiore debolezza e del sindaco che ha mobilitato tutte le risorse possibili. Ci sono dolori che non passano mai, ma in mezzo a tanta tristezza abbiamo visto anche tanto amore e per questo vi ringraziamo».

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