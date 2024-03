Incidente a Sciacca, muore il quarantotenne di Longi Antonio Araca

La sua auto è rimasta schiacciata fra due tir

Incidente sulla strada statale 115 a Sciacca. In seguito a un tamponamento, un’auto è rimasta schiacciata fra due tir nella tarda mattinata. A guidarla era Antonio Araca, 48 anni, morto sul colpo.

Originario di Longi, in provincia di Messina, Araca lascia una compagna e una figlia. Molto conosciuto sui Nebrodi, aveva per anni animato un parco avventura e lavorava come geometra in una ditta.

Un anno fa era morto, invece, un cugino, con lo stesso nome e cognome. Nel marzo 2023, Antonio Araca era rimasto vittima pure lui di un incidente stradale.