Incidente di Camaro, morte cerebrale per la 23enne Miriam La Spada - Tempostretto

La giovane, con la sua moto, si era scontrata con un'auto lo scorso 25 maggio. Ai domiciliari l'investitore

MESSINA – Ha lottato per dieci giorni ma ora è stata avviata la procedura d’accertamento per dichiarare la morte cerebrale. Non ce l’ha fatta Miriam La Spada, la 23enne messinese vittima di un incidente a Camaro lo scorso 25 maggio. La giovane era arrivata in gravissime condizioni al Policlinico di Messina, dopo che la sua moto Sh si era scontrata con un’auto, in viale della Marina Russa.

Alla guida un 36enne, che si trovava ai domiciliari, ed era andato via per poi costituirsi la mattinata successiva, accompagnato dal suo avvocato. Ed è tuttora ai domiciliari.

