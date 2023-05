Camaro, scontro auto-scooter: 23enne gravissima in Rianimazione - Tempostretto

L'incidente ieri sera alle 21, 30. La giovane sottoposta nella notte ad un delicato intervento chirurgico

MESSINA – Una giovane di 23 anni si trova ricoverata in Rianimazione al Policlinico in seguito ad un incidente verificatosi ieri sera alle 21,30 a Camaro. Le sue condizioni sono gravi in seguito ai traumi (cronico e polmonare) riportati. La 23enne si trovava alla guida di uno scooter che si è scontrato con un’auto. Le cause sono in corso di accertamento. Le condizioni della giovane sono apparse subito gravi ed è stata trasportata con un’ambulanza del 118 al Policlinico dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.