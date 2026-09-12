Usava casa come centrale di spaccio: arrestato un 57enne pregiudicato

Sequestrati 2 kg di marijuana e tutto il materiale per il confezionamento

MESSINA – Usava casa sua come una centrale di spaccio ed è stato arrestato. È successo ieri, venerdì 11 settembre. Gli agenti della Polizia di stato, impegnati in servizi anti-droga, hanno effettuato una perquisizione in casa di un uomo, un pregiudicato messinese di 57 anni. All’interno della sua abitazione sono stati trovati 2 kg di marijuana, contenitori e buste per il confezionamento oltre a materiale vario e banconote di vario taglio, verosimilmente proventi di attività criminosa.

La polizia ha sequestrato tutto il materiale, affidato alla Scientifica, e arrestato il proprietario della casa, ora in carcere a disposizione della Procura.