 Usava casa come centrale di spaccio: arrestato un 57enne pregiudicato

Usava casa come centrale di spaccio: arrestato un 57enne pregiudicato

Redazione

Usava casa come centrale di spaccio: arrestato un 57enne pregiudicato

sabato 12 Settembre 2026 - 12:00

Sequestrati 2 kg di marijuana e tutto il materiale per il confezionamento

MESSINA – Usava casa sua come una centrale di spaccio ed è stato arrestato. È successo ieri, venerdì 11 settembre. Gli agenti della Polizia di stato, impegnati in servizi anti-droga, hanno effettuato una perquisizione in casa di un uomo, un pregiudicato messinese di 57 anni. All’interno della sua abitazione sono stati trovati 2 kg di marijuana, contenitori e buste per il confezionamento oltre a materiale vario e banconote di vario taglio, verosimilmente proventi di attività criminosa.

La polizia ha sequestrato tutto il materiale, affidato alla Scientifica, e arrestato il proprietario della casa, ora in carcere a disposizione della Procura.

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