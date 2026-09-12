Il Messina pronto al debutto in Eccellenza, Torrisi: “Siamo la squadra più forte, ma non sarà una passeggiata”

Nella giornata di domenica il Messina fa visita all'Augusta, prima giornata in Eccellenza in trasferta. 400 i biglietti a disposizione del tifo peloritano

MESSINA – Il Messina atteso dall’esordio stagionale in campionato dopo le due ottime prove della Coppa Eccellenza nella stracittadina contro la Messana Riviera, sette i gol segnati e uno solo subito facendo girare la squadra e dando spazio a molti. Da domani, domenica 13 settembre, al via il campionato con la sfida all’Augusta Fc in programma allo stadio “Fontana” alle ore 15:30. Trasferta controllata per i tifosi del Messina, solo 400 biglietti a disposizione che sarà possibile acquistare solo presso il punto vendita Ricevitoria Bossa di via Tommaso Cannizzaro. La società Acr Messina 1900 avrà l’obbligo di trasmettere i nominativi alla società ospitante. Sui tifosi il mister ha detto: “Mi auguro ci saranno i nostri tifosi, il Messina ha bisogno di loro e la nostra storia si basa sulla loro presenza, 40mila in Serie A, ci stiamo costruendo pian piano fiducia nei loro confronti e mi auguro che il numero della tifoseria sia in casa che fuori casa possa aumentare. Con loro giochiamo sempre un uomo in più”

Nel frattempo guardando al campo la prima giornata servirà già a dare un segnale al campionato, il Messina inizia questa avventura con l’obbligo di vincerle tutte e fare una cavalcata che porti alla promozione in Serie D per poi proseguire l’anno prossimo la risalita. Alla vigilia del match queste le parole di presentazione di mister Alfio Torrisi: “Parto dal continuare a dire che dobbiamo crescere pian pianino, questo è un gruppo nuoto e a prescindere dalle partite di Coppa mi aspetto passi in avanti. Non possiamo trovare la condizione tecnico tattica immediatamente. Serve tempo e siamo obbligati a fare i risultati, sono chiare le nostre responsabilità e i nostri obiettivi. A prescindere dal pronostico iniziale e la categoria dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare un club storico e da questo punto di vista non c’è partita contro gli avversari del girone. Dobbiamo mettere in campo cattiveria e struttura mentale, così possiamo essere una squadra che mette in pratica quello che fa. Sono consapevole che ci sarà da soffrire, il campionato non sarà una passeggiata. Sappiamo che per le avversarie affrontare il Messina sarà una partita speciale sempre”.

Sullo stato di forma del gruppo, sulla settimana di preparazione e la novità La Spada il tecnico aggiunge: “Non ci saranno uscite, Peppe La Spada è un giocatore diverso e ha caratteristiche che ci mancavano. Attacca bene la profondità e ha dei trascorsi in campionati passati dove ha sempre fatto gol, un dato imprescindibile per vincere le partite. Ringrazio la proprietà e il direttore sportivo per questa ulteriore soluzione. Dobbiamo avere una struttura tattica ben delineata, il Messina deve essere dominante, frizzante e stare nella metà campo avversaria. Dobbiamo creare, correre e avere un atteggiamento di squadra operaia, umile e far valere il suo valore. Le partite non si vincono senza giocarle, la prestazione non viene dallo spettacolo o dall’estetica, per me il calcio è un’altra cosa”.

L’allenatore presenta poi l’avversario Augusta: “Non ci sarà nulla di inedito in questo campionato, dobbiamo essere pronti a vivere e lavorare partita su partita. Bisogna dirlo che è una partita difficile, abbiamo tutte le squadre le stesse motivazioni, partiamo tutti da zero e le partite iniziano da 0-0. La difficoltà mentale si alza giocando in trasferta, a livello ambientale ci terranno a fare bene davanti al proprio pubblico. Noi domani e nelle successive dobbiamo andare a prenderci la vittoria. In questa categoria non ci sono informazioni sull’avversario, noi abbiamo lavorato molto sui nostri principi e conosciamo poco dei nostri avversari. Non abbiamo informazioni video, per questa categoria è questo l’handicap. Siamo sicuramente pronti e curiosi di andare a fare una bella prestazione ad Augusta”.