Primo test positivo per Akademia Sant’Anna al PalaRescifina contro Vibo Valentia

Nel giorno in cui Akademia svela capitano e vice si è giocato il primo test della stagione, vittoria per la squadra di coach Barbieri che commenta: "Ho visto quello che proviamo"

MESSINA – Primo test stagionale per la Cosedil Akademia Messina, che inaugura il proprio pre-campionato con una vittoria (3-1: 25-19, 21-25, 25-21, 25-16) sulla Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia. Un test-match che ha offerto già indicazioni interessanti per entrambe le formazioni, chiamate ad affrontare due campionati differenti ma col medesimo desiderio di poter recitare, sempre e comunque, una stagione tutt’altro che anonima. E se Messina la troveremo ai nastri di partenza della prossima A2, la Tonno Callipo sarà certamente protagonista nel nuovissimo campionato federale, la Serie A3.

Il confronto del “PalaRescifina” è stato anche occasione per accogliere e salutare una doppia ex di Akademia, la schiacciatrice Giulia Felappi, a Messina nel 2023-24 e nella passata annata. Nella stessa giornata, ufficializzati anche i nomi di capitana e vice. Elena Rolando vestirà la classica “striscetta” sulla maglia, mentre Gaia Guiducci farà “la seconda in comando”.

Coach Leo Barbieri schiera Guiducci in regia, l’opposta Lindgren, le schiacciatrici Peroni e Bellia, Franceschini e Quero al centro, il libero Rolando. Risponde Coach Saja con Scacchetti in regia, Botarelli sua opposta, al centro Riparbelli e Albano, schiacciatrici Grigolo e Pomili, Pecalli libero.

Così coach ach Leo Barbieri (Cosedil Akademia Messina) al termine dell’allenamento: “Oggi si sono viste sicuramente delle buone individualità. È normale che qualche automatismo non abbia funzionato, però è positivo il fatto che ciò non sia dipeso dalla tecnica delle ragazze. Le avversarie sono un’ottima squadra; noi, come abbiamo detto, siamo giovani e qualche piccola pecca è normale che ci sia. È presto per parlare di aspetti mentali però nel terzo set eravamo sotto di quattro o cinque punti e siamo riusciti a recuperare. Le ragazze sono state ciniche. Quando nel quarto set siamo andati avanti, sarebbe stato facile rilassarsi; invece sono rimaste molto attente su ogni pallone e hanno continuato a giocare fino alla chiusura. Mi è piaciuto vedere quello che stiamo provando. Abbiamo lavorato soprattutto su alcune combinazioni, diciamo, al di fuori del sistema, e anche da questo punto di vista sono arrivate indicazioni positive”.

Il riepilogo del match

Il primo set sorride alle padrone di casa, capaci di imporre fin da subito ritmo e pressione al servizio. La Tonno Callipo non resta però a guardare e, dopo aver accusato il colpo iniziale, cambia passo nella seconda frazione: difesa, servizio e maggiore incisività in attacco permettono alle calabresi di ribaltare l’inerzia e portarsi sull’1-1.

È nel terzo set che la partita regala il momento più combattuto. La Tonno Callipo parte forte e sembra poter prendere il largo, ma Messina reagisce punto dopo punto, ricuce lo svantaggio e trova nel finale la zampata per riportarsi avanti. Nel quarto parziale, invece, le siciliane prendono subito il controllo e non concedono più spazio alle avversarie, chiudendo la prima uscita stagionale sul 3-1.

Le SuperGirls mostrano una buona efficacia in attacco, con il 40% contro il 29% delle ospiti, e una ricezione positiva del 50%, cinque punti percentuali in più rispetto alle avversarie. Numeri che, insieme ai 12 muri vincenti, raccontano una prima uscita già ricca di spunti per Coach Barbieri e il suo staff.

Tra le padrone di casa brillano Lindgren, miglior realizzatrice con 22 punti (4 muri), e Bellia, autrice di 20 punti. Importante anche il contributo del muro, con 12 punti. Per la Tonno Callipo, invece, Pomili chiude a quota 11 e Botarelli a 10. Particolarmente piccante il servizio calabrese (10 ace).

Cosedil Akademia Messina: Gazzola 1, Peroni 8, Lindgren 22, Quero 7, Bellia 20, Rolando (L) 0, Pegoraro 6, Caruso 2, Franceschini 6, Colombano 0, Guiducci 2. 1st coach: L. Barbieri, 2nd coach: F. Collina.

Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia: Pomili 11, Gazzerro (L) 0, Mazzuca 0, Felappi 4, Courroux 0, Scacchetti 1, Colombo 2, Gricolo 8, Pecalli (L) 0, Botarelli 10, Albano 7, Civitico 5, Pallag n.e., Riparbelli 3. 1st coach: S.Saja, 2nd coach: C.Scheid.