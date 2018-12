Scontro tra 2 auto a Santa Margherita, le immagini

Non sembrano gravi le tre persone trasportate al Policlinico di Messina dopo l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sulla SS114 all'altezza di Santa Margherita.

Le ambulanze hanno trasportato 3 dei 4 occupanti le due auto coinvolte nella struttura ospedaliera universitaria dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso. Al momento non sembrano esserci comunque gravi conseguenze.

Sul lungomare di Santa Margherita, invece, la Polizia Municipale ha lavorato fino a tarda sera per mettere in sicurezza la strada ed effettuare i primi rilievi.

Ancora non è chiaro cosa sia accaduto alle due auto, che viaggiavano in direzione opposta, e che si sono entrambe ribaltate.

Per liberare le persone rimaste intrappolate nei veicoli é servito l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno anche liberato una parte della corsia dalle lamiere e dai veicoli.