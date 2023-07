Incidente sulla A-18, rallentamenti e code in direzione Catania - Tempostretto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e un'ambulanza

Ennesimo incidente stradale sulla A-18 nella tarda mattina, poco dopo le 12, 30, con inevitabili code e rallentamenti. Il sinistro si è verificato all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo. Per cause in corso di accertamento un’auto, una Suzuki Vitara di colore bianca, si è finita su un fianco al centro della carreggiata. Il mezzo procedeva in direzione Catania. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni e un’ambulanza.