Indiegeno Fest 2023, Carmen Consoli è la prima artista annunciata - Tempostretto

La cantantessa si esibirà all'alba del 7 agosto al Teatro Greco di Tindari

Indiegeno Fest 2023, il festival organizzato da Leave Music che negli anni ha portato grandi nomi e nuove leve del panorama musicale contemporaneo, annuncia il primo artista in line up. All’alba del 7 agosto sarà Carmen Consoli a incantare il suo pubblico. La “cantantessa” torna dopo sei anni sul palco del Teatro Greco di Tindari, questa volta nella suggestiva alba siciliana, per un concerto unico per colori ed emozioni. Un’artista fuori da ogni etichetta, la prima donna nella storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con “Elettra” e che ha incantato gli States nella tournée di “Eva contro Eva”, segnando 3 sold out di fila a New York. Eclettica e dalle mille anime musicali, magnetica e penetrante, Carmen Consoli si esibirà in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live dall’atmosfera più intima, scivolando verso un registro d’intensità sorprendente.

Il Teatro di Tindari all’alba (foto di Giuseppe Mollica)

Il calendario

Anche quest’anno l’evento sarà itinerante, spostandosi tra le spiagge e i luoghi che la Sicilia regala. Le date da segnare in calendario sono dal 31 luglio al 7 agosto, 4 invece le suggestive location selezionate tra i fantastici luoghi del Golfo di Patti. Gli artisti saranno annunciati a breve.

31 Luglio 2023 @Indiegeno al Borgo – Centro Storico di Patti (free)

1 Agosto 2023 @Indiegeno al Borgo – Centro Storico di Patti (free)

2 Agosto 2023 @ Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina (a pagamento)

3 Agosto 2023 @Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina (a pagamento)

4 Agosto 2023 @ Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina (a pagamento)

5 Agosto 2023 @ Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina (a pagamento)

6 Agosto 2023 @Indiegeno Secret – Laghetti di Marinello (free)

(evento all’alba): 7 Agosto 2023 @ Indiegeno all’alba – Teatro Antico del Tindari (a pagamento): Carmen Consoli + TBA