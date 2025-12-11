Infarto miocardico, l’emodinamica del “Barone Romeo” di Patti eccellenza d’Italia

La soddisfazione dell'Asp di Messina per il risultato del Programma nazionale esiti dell'Agenas: "La migliore struttura"

“L’Agenas riconferma l’Emodinamica del “Barone Romeo” di Patti come la migliore struttura d’Italia per il trattamento tempestivo dell’Infarto miocardico“. L’Asp esprime soddisfazione per questo risultato certificato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

L’Emodinamica di Patti, diretta dal dottor Salvatore Garibaldi, dai dati recentemente pubblicati nella nuova edizione 2025 del Programma nazionale esiti dell’Agenas viene riconfermata, analogamente al 2024, come la migliore struttura in Italia, con alti volumi di attività (≥ 100 casi/anno), per il trattamento tempestivo dell’infarto miocardico tempo – dipendente (Stemi), registrando il più alto indicatore nazionale di efficacia/efficienza.

Commenta l’Asp di Messina: “Gli ottimi risultati di performance raggiunti anche negli anni precedenti al 2024, i riconoscimenti in ambito scientifico e l’intensa attività clinico-terapeutica erogata a favore della collettività attestano come l’Emodinamica di Patti, nata nel 2017, rappresenti ormai una vera eccellenza in ambito territoriale, nazionale ed internazionale, frutto di competenza, capacità organizzativa e lavoro di squadra. A questo proposito, oltre alla bontà degli esiti di prestazione, risaltano anche la partecipazione con pubblicazioni scientifiche agli ultimi congressi Europeo di Emodinamica e Mondiale di Cardiologia; l’istituzione di un ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari, provvisto di metodiche strumentali ad elevata capacità diagnostica, l’ultima delle quali, di recente istituzione, la Risonanza Magnetica Cardiaca; il ruolo primario assunto nel trattamento del piede diabetico finalizzato alla prevenzione delle amputazioni maggiori, recentemente arricchito con la stesura (in via di definizione) di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta), che coinvolge molteplici profili professionali del territorio”.

Per gli obiettivi raggiunti “è stata determinante l’efficace sinergia collaborativa con le precedenti e l’attuale direzione strategica dell’Asp Messina, rappresentata dal direttore generale Giuseppe Cuccì e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi. Oltre al responsabile, dottor Salvatore Garibaldi, gli altri medici dell’Unità Operativa di Emodinamica del Po di Patti sono i dottori A. Magliarditi, E. Soraci, il F. Cuffari, G. Chiabrando e la dott.ssa M. Abraham.

A rappresentare gli infermieri ed i tecnici di radiologia del team di Emodinamica sono rispettivamente Mirella Radici e Nina Rottino.