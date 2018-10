Sport e sociale: Atletico Messina e l'associazione "Donare è vita" insieme

Accordo sancito tra Atletico Messina e Associazione “Donare è vita – Corrado Lazzara Onlus”: un'intesa sportiva ma soprattutto sociale, che porterà il club alla partecipazione al prossimo campionato di Serie D di Calcio a 5 e contemporaneamente alla promozione di alcune iniziative per sensibilizzare alla donazione di organi. I particolari sono stati illustrati in conferenza stampa nella sala ovale del Comune. “Siamo felici di sposare questa idea – ha commentato il presidente dell'Atletico Messina, Paolo Barbera –, ci permette di aggiungere un'altra esperienza federale ai tornei ai quali già partecipiamo, la Prima Categoria e la Juniores nel Calcio a 11. Questa avventura ci riempie d'orgoglio, perché ci darà la possibilità di portare nel mondo del calcio ma non solo alcuni valori importanti come l'altruismo. Peraltro, stiamo già pensando ad un altro progetto che presenteremo nelle prossime settimane, che riguarda la nascita della prima scuola calcio per bambini autistici. Faremo tutto quanto nelle nostre possibilità per ottenere risultati di livello, sul campo così come a livello di crescita sociale”.

Sulla stessa linea il presidente di “Donare è vita”, Gaetano Alessandro: “La nostra è una storia lunga che parte dal gesto eroico di Nicholas Green, il nostro obiettivo è riuscire a fare capir quanto sia bello e profondo compiere gesti come offrire un pezzo di sé alla vita. Io stesso sono un trapiantato per via di un'influenza curata male. E' un universo che non riguarda solo gli altri, nei fogli che sottoponiamo per diventare donatori c'è molto di più. Nel recente passato abbiamo organizzato tanti eventi in tutta Italia, i ragazzi della Nazionale Donatori mi hanno chiesto di continuare a fare qualcosa e abbiamo scelto questa strada. Davide La Valle guiderà il gruppo”.

Sostegno all'iniziativa è stato garantito dal Policlinico universitario “Gaetano Martino”, rappresentato dal dott. Antonino Levita: “L'Azienda da tempo collabora con l'associazione Donare è vita ed è storicamente vicina ad iniziative di questa natura, siamo orgogliosi di vedere come la città si mobilità spendendosi per una giusta causa”. Così anche la Figc si congratula tramite il vicepresidente della delegazione Messina, Francesco Grezzo: “Siamo vicini a società come l'Atletico, che oltre agli sforzi profusi in termini economici e di tempo per mantenere la società in regola, si spinge con coraggio a lanciare dei messaggi positivi”.