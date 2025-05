Inno alla pace, concerto di fine anno dell’Istituto “Santa Margherita”

Si aprono oggi le porte del plesso "Simone Neri" per l'orchestra e il coro della scuola di Messina

MESSINA – Un inno alla vita e alla pace. È con questo spirito che oggi, alle 17,30, l’Istituto comprensivo “Santa Margherita” di Messina aprirà le porte del plesso “Simone Neri” per ospitare il Concerto di fine anno scolastico. L’evento, che avrà come principali protagonisti l’Orchestra e il Coro della scuola, è dedicato a Carlo, Marco, Nicola e Aurora e le tante giovani vittime della strada. Un’iniziativa che si pone in perfetta continuità con “Un palco per la vita”, organizzato lo scorso anno dall’Istituto all’interno della palestra della “Leonardo da Vinci” di Ponteschiavo.

Lo spettacolo, presentato dalla giornalista Rachele Gerace, sarà introdotto dalla dirigente, professoressa Fulvia Ferlito, e vedrà alternarsi i musicisti delle classi di strumento delle medie, seguiti dai professori Giannalisa Arena (Pianoforte), Cettina De Benedetto (Violino), Giuseppe Drosi (Percussioni) e Giuseppe Mangano (Chitarra, che dirigerà il concerto), e le performance degli alunni della scuola primaria. I momenti saranno intervallati da letture tematiche tratte da scritti di Papa Francesco, Madre Teresa di Calcutta, Ernesto Cardenal, Mahmoud Darwish e dal Talmud babilonese. Ad affiancare l’orchestra, il coro della scuola, curato dalle docenti Caterina Morabito e Sara Grosso.

Il pomeriggio sarà allietato anche dalle musiche popolari del debuttante ensemble di alunni delle classi prime, seconde e terze della “Simone Neri”, diretto dal professore Francesco Falcone.

Previsti gli interventi dell’assessora comunale alla Pubblica istruzione, Liana Cannata, e dei rappresentanti di Polizia municipale, Carabinieri e Polizia stradale.

“L’iniziativa – spiega la dirigente Ferlito – si inserisce all’interno di un percorso pluriennale che punta alla formazione di una vera e propria orchestra di Istituto, vista anche come momento di crescita collettiva ed emblema di un modo diverso di fare scuola. Allo stesso tempo – continua – attraverso la musica, l’evento vuole dare ricordare chi non c’è più, ma è ancora nel nostro cuore, ponendo l’attenzione sul valore dei sentimenti, delle emozioni e, soprattutto, sulla cura del bene più grande, che è la vita”.

Così il programma: orchestra delle classi prime, Harry Potter (main theme dal film omonimo), In fondo al Mar (dal film “La Sirenetta”); alunni classe quinta plesso Galati marina (canto e coreografia), Scuola rap, Dream Big Song; alunni classe quinta plesso Santa Margherita (canto), Il bambino che contava le stelle (Ultimo); ensemble di violini, Libertango (Astor Piazzolla), Palladio (Karl Jenkins); alunni classe quinta plesso Briga marina, performance “Musica è…” e Viaggia insieme a me (Eiffel 65); alunni classe quinta plesso Santo Stefano Briga (coreografia), medley di temi siciliani Sicilianissima; ensemble alunni classi prime, seconde e terze, plesso “Simone Neri”, Tell me baby, Bella ciao, Comme facette mammeta, La zitella, O Sarracino; coro (alunni scuola primaria e secondaria di I grado), Acquerello (Toquinho); orchestra I.C. Santa Margherita, New York, New York, Mamma mia; orchestra e Coro I.C. Santa Margherita, Oh happy day, La Bamba, Guantanamera, Summer Nights.