L’Inps resta a Barcellona, chiusura evitata

L'incontro a Roma ha avuto esito positivo

La temuta chiusura degli sportelli non ci sarà grazie al lavoro del sindaco e dell’INPS. Nessun declassamento, anzi.

L’Inps resta stabilmente a Barcellona Pozzo di Gotto. Non solo saranno garantiti servizi di consulenza previdenziale e sociale, ma anche uno sportello informativo dedicato ai bisogni delle persone più fragili.

Questo è il risultato dell’incontro di oggi alla direzione generale dell’Inps di Roma tra il sindaco Giuseppe Calabrò accompagnato dal senatore Nino Germanà e la direttrice generale dell’istituto previdenziale Valeria Vittimberga.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si propone quindi come qualificato ed esclusivo punto di riferimento territoriale provinciale per tutte quelle iniziative di natura sociale erogate dall’Inps, così come di progetti sperimentali e innovativi legati alle istanze e ai bisogni emergenti della comunità di riferimento, nel quale sono coinvolti soggetti istituzionali pubblici, del mondo associazionistico, del terzo settore e del volontariato.

