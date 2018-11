Asilo di San Licandro in ristrutturazione. Russo: "Dove andranno i bambini?"

MESSINA - I lavori dovevano iniziare nella scorsa primavera, in modo tale da concludersi prima del nuovo anno. Invece la ristrutturazione dell’asilo nido comunale di San Licandro inizierà giovedì prossimo e durerà sei mesi, durante i quali il Comune continuerà a pagare l’affitto.

“Sui ritardi non è stata data spiegazione, ci sono dei responsabili? – chiede il consigliere comunale Alessandro Russo in un’interrogazione rivolta al sindaco Cateno De Luca -. Si è ipotizzato l’utilizzo provvisorio della scuola materna di via Brasile, chiusa dal 2012 per problemi strutturali gravi”. Allora l’asilo fu trasferito al Matteotti, ove ancora si trova.

Ma se si riapre via Brasile, “quali misure di sicurezza statica – chiede ancora Russo – s’intendono assumere sul plesso? Anche lì servono lavori che ricostituiscano una stabile messa in sicurezza della struttura, così da poterla adibire nuovamente a servizi scolastici per l’infanzia”.