Interrogazioni senza risposta, la Regione invita il Comune a “relazionare”

Libero Gioveni ha chiesto all'assessorato alle Autonomie locali di intervenire lamentando il silenzio dell'amministrazione

MESSINA – L’assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica della Regione siciliana ha invitato il sindaco di Messina Federico Basile a “relazionare” in merito all’istanza presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, che ha lamentato le mancate risposte a diversi “atti ispettivi”, a cui invece l’amministrazione comunale avrebbe dovuto rispondere entro 30 giorni.

Le interrogazioni di Gioveni

Diversi consiglieri comunali nel corso dei mesi scorsi si erano lamentati di non aver mai ricevuto risposta alle varie interrogazioni. E Gioveni ha deciso quindi di rivolgersi direttamente alla Regione. Nella sua nota, inviata anche alla prefetta di Messina, il capogruppo di FdI ha ricordato due dei temi su cui ha avanzato interrogazioni. Ad agosto c’è stato il “nuovo porticciolo per feluche e natanti in zona Ganzirri/Papardo”, a novembre “l’impegno di spesa di 17mila euro per compartecipazione parrocchia Santa Maria delle Grazie di Bordonaro”. L’8 gennaio scorso, invece, Gioveni ha diffidato verbalmente durante una seduta del Consiglio comunale a rispondere entro 8 giorni, ma nemmeno stavolta ha ricevuto risposte.

Ora lo scacco è arrivato dalla Regione siciliana.