Interventi per via Garipoli a Taormina, De Luca soggetto attuatore

La nomina del sindaco da parte del presidente della Regione siciliana Schifani per fronteggiare ll dissesto idrogeologico

TAORMINA – È stato approvato, con decreto del Dipartimento regionale della Protezione civile, il Piano degli interventi di fase 1 per far fronte all’interruzione della via Garipoli. Una fondamentale arteria di accesso a Taormina e Castelmola, compromessa da un grave dissesto idrogeologico. Contestualmente, è stato nominato il sindaco del Comune di Taormina Cateno De Luca quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili, per un ammontare complessivo di 1.150.000 euro.

I fondi, per la prima fase, sono finanziati per metà con risorse del bilancio regionale (capitolo 215702 “Fondo di riserva per spese impreviste”) e per l’altra metà a carico del Comune di Taormina. “Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza e la mobilità dei cittadini e dei visitatori – commenta De Luca –. Ringrazio il presidente Schifani e la Protezione civile regionale per la fiducia e assicuro che agiremo con la massima rapidità per restituire normalità alla città e attivare tutte le misure necessarie”.

Il decreto, firmato dal dirigente generale del Drpc e commissario delegato, l’ingegnere Salvatore Cocina (nella foto con De Luca), stabilisce che “il soggetto attuatore dovrà procedere con celerità alla nomina dei rup e all’attuazione delle procedure previste dalla normativa vigente. I progetti saranno poi sottoposti all’approvazione del dipartimento per il finanziamento. Ulteriori interventi previsti per la fase 2 saranno individuati con successivi tavoli tecnici”, fa sapere lo stesso sindaco.

