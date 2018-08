S. Teresa. Si staccano calcinacci da un palazzo, Statale chiusa e riaperta

S. TERESA DI RIVA. Momenti di apprensione per il distacco di calcinacci da un balcone al quarto piano di un palazzo del centro, sul Corso Regina Margherita, a S. Teresa di Riva. Il materiale non è giunto in strada grazie alle reti di protezione che erano state già poste a livello preventivo.

Nel volgere di pochi minuti la Statale 114 è stata chiusa e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, staccando le parti pericolanti, in modo da mettere lo stabile in sicurezza. Il distacco si è registrato intorno alle 10. Ultimata questa operazione la via principale di S. Teresa di Riva (peraltro questa sera palcoscenico della Notte Bianca) è stata riaperta al traffico veicolare.

“Si sta mettendo il palazzo nella massima sicurezza – ha spiegato nel pomeriggio l’avvocato Sergio Mastroeni, amministratore del condominio – attraverso un ponteggio ed una struttura paramassi. La situazione – ha aggiunto Mastroeni – è sotto controllo e prestissimo partiranno i lavori che riguarderanno l’intero prospetto”. Al piano terra del palazzo, tra l’altro, sorge un bar molto frequentato.